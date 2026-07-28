208 مليارات دولار تجارة الصين مع افريقيا خلال 6 اشهر



أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنّ تجارتها مع أفريقيا بلغت مستوى قياسياً في النصف الأول من 2026، وعزت هذا النمو إلى سياستها المتمثّلة في فرض رسوم جمركية صفرية على جميع الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بيجين.



وقال متحدّث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحافي دوري، إنّ حجم التجارة الثنائية بلغ 1.41 تريليون يوان (196.6 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، مسجّلاً مستوى قياسياً لهذه الفترة، موضحاً،رداً على سؤال بشأن سياسة الصين المتعلّقة بإلغاء الرسوم الجمركية، أنّ “حجم التجارة الإجمالي حقّق نمواً أسرع، ومن المتوقّع أن يصل إلى مستوى أعلى بحلول نهاية هذا العام”.



ولفت جيان إلى أنّ السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة تمثّل نحو 75% من صادرات الصين إلى أفريقيا، وأنّ هذه الشحنات تدعم التصنيع والتحديث الزراعي في القارة بدلاً من تلبية الطلب الاستهلاكي فقط.



كما رفض لين الانتقادات المتعلّقة بالاختلالات التجارية، قائلاً إنّ مثل هذه الروايات “ليست سوى فخاخ صمّمها أولئك الذين لديهم دوافع خفية تهدف إلى تعطيل التعاون الودّي بين الصين وأفريقيا”. وقال إنّ الصين لا تزال ملتزمة بتوسيع الانفتاح على أعلى المستويات على الرغم من التحدّيات العالمية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتزايد النزعة الأحادية والحمائية.



وأضف أنّ الصين ستعمل على تسهيل التجارة الثنائية بشكل أكبر، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق لمزيد من المنتجات الأفريقية عالية الجودة، وضخ زخم جديد في بناء ما تصفه بيجين بأنه “مجتمع صيني أفريقي متماسك في جميع الظروف وله مستقبل مشترك في العصر الجديد”.



تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين الصين والغرب على النفوذ في أفريقيا، حيث تسعى بيجين لتعزيز موقعها كشريك تجاري رئيسي للقارة.

المصدر: وكالة الاناضول