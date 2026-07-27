“غازبروم” تسجل رقما قياسيا جديدا في إمدادات الغاز إلى الصين عبر “قوة سيبيريا”



أعلنت شركة “غازبروم” تسجيل رقم قياسي تاريخي جديد في حجم إمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا”، في ثالث رقم قياسي تحققه الشركة منذ بداية العام الجاري.



وقالت الشركة في بيان إن الرقم القياسي الجديد سجل في 25 تموز/يوليو، مؤكدة أن عمليات توريد الغاز تتم وفق اتفاقية طويلة الأجل للشراء والبيع موقعة مع شركة النفط والغاز الصينية “CNPC”.



ويعد خط أنابيب “قوة سيبيريا” أحد أبرز مشاريع الطاقة بين روسيا والصين، إذ يمتد لنحو 3000 كيلومتر، وبدأ تشغيله في نهاية عام 2019 لنقل الغاز من حقل “تشاياندينسكي” في جمهورية ياكوتيا الروسية. كما بدأت إمدادات الغاز من حقل “كوفكتينسكي” في منطقة إيركوتسك عبر الخط ذاته بعد ثلاث سنوات.



وتبلغ الطاقة التصميمية للخط نحو 38 مليار متر مكعب سنويا، فيما وصلت الإمدادات عبره إلى الحد الأقصى المتفق عليه تعاقديا في الأول من كانون الاول/ ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي حجم الغاز المنقول عبر خط “قوة سيبيريا” نحو 38.8 مليار متر مكعب بنهاية عام 2025.



ويأتي ارتفاع إمدادات الغاز الروسية إلى الصين في إطار تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين، وسط تنامي أهمية الأسواق الآسيوية بالنسبة لصادرات الغاز الروسية.

المصدر: نوفوستي