الأربعاء   
   29 07 2026   
   14 صفر 1448   
   بيروت 06:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    أمريكا تقدم أول تمويل لمشروع خاص لإنتاج الأمونيا في الصحراء الغربية

      قالت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية إنها وافقت على تمويل الدراسات ‌الأولية لمشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا في الصحراء الغربية، في خطوة تمثل أول تمويل من الحكومة الأمريكية لمشروع تابع للقطاع الخاص في هذه المنطقة المتنازع عليها.

      ويضع هذا الصراع المغرب، الذي يعتبر هذه المنطقة جزءا من أراضيه، في مواجهة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

      واعترفت واشنطن بسيادة المغرب على الإقليم في 2020، وشجعت قطاعها الخاص على الاستثمار هناك.

      وتم توقيع اتفاقية المنحة في العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، مع شركة “أو.آر.إن.إكس” المطورة للمشروع لتمويل دراسة هندسية أولية بقيمة 5.7 مليون دولار لمشروع ‌الأمونيا، حسبما ذكرت الوكالة الأمريكية وشركة “أو.آر.إن.إكس” في بيان مشترك.

      وقالت ‌”أو.آر.إن.إكس” إن المشروع يهدف إلى إنتاج نحو 560 ألف طن من الأمونيا سنويا باستخدام الهيدروجين ‌المولّد من الطاقة المتجددة.

      وجاء الإعلان عن التمويل بعد أيام من قيام المغرب بتسمية طريق سريع في الصحراء الغربية تبلغ تكلفته مليار دولار باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

      وقال السفير الأمريكي في الرباط ديوك بوكان خلال حفل التوقيع “أمريكا موجودة في الصحراء المغربية”.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      دي ميستورا: “زخم حقيقي” وفرصة لحل نزاع الصحراء الغربية

      دي ميستورا: “زخم حقيقي” وفرصة لحل نزاع الصحراء الغربية

      الجزائر تمتنع عن المشاركة في التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية.. والمغرب ترحب

      الجزائر تمتنع عن المشاركة في التصويت على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء الغربية.. والمغرب ترحب

      مجلس الأمن صوّت لصالح مشروع قرار ينص على حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المغرب

      مجلس الأمن صوّت لصالح مشروع قرار ينص على حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المغرب