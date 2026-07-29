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   14 صفر 1448   
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    سريع: القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها ستواصل حماية سيادة البلاد ومن حقنا المشروع الرد على أي انتهاك

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