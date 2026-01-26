محادثات في بكين بين نائب الرئيس الصيني وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي

أفادت وزارة الخارجية الصينية ووكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن محادثات جرت اليوم الاثنين في بكين بين نائب الرئيس الصيني ووزير الخارجية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، دعا الوزير وانغ يي خلال المحادثات اليوم إلى بناء شراكة أمنية إقليمية وتشجيع التسوية السياسية للقضايا الإقليمية الشائكة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا في وقت سابق بأن حاملة طائرات وعددًا من مدمرات الصواريخ الموجهة ستصل إلى غرب آسيا في غضون أيام لتعزيز الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة.

المصدر: رويترز