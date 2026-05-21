حرس الثورة الإيرانية: جاهزون للرد على أي عدوان أمريكي إسرائيلي ومحاولات فتح مضيق هرمز فشلت

أكدت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أن جميع القوات المسلحة جاهزة بالكامل للرد على أي عدوان جديد قد يشنه العدو الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

ونوه المساعد السياسي للقوات البحرية لحرس الثورة، محمد أكبر زاده، في تصريح نُشر الخميس 21 أيار/مايو 2026، بصمود الشعب الإيراني في مواجهة العدوان الأميركي الصهيوني، مؤكداً أن هذا الصمود سيستمر حتى اللحظة الأخيرة.

وأضاف، خلال تجمع جماهيري في مدينة نوشهر شمال إيران، أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة، ولا سيما القوات البحرية للحرس الثوري، ستظل ملتزمة بأوامر قائد الثورة ولن تتراجع أبداً.

وفي معرض حديثه عن دور الشعب الإيراني في الانتصارات الدفاعية، قال أكبر زاده إن الشعب سيواصل مسيرته، مضيفاً أن المقاومة مستمرة وفق ما وصفه بتوجيهات القيادة الإيرانية.

وشدد في جانب آخر على أن المحاولات الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز قد فشلت حتى الآن، لافتاً إلى ما وصفها بمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الإطار، والتي قال إنها لم تحقق نتائج.

وأكد أن القوات المسلحة مستعدة للرد الحاسم على أي سوء تقدير من جانب العدو، محذراً من أن أي خطأ سيقابل برد مباشر.

كما رد على تهديدات باستخدام القوة لإعادة فتح مضيق هرمز بالقول إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري ستواجه أي تحرك من هذا النوع برد قوي.

المصدر: قناة العالم