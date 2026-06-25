واشنطن تدرس إعادة بيع مقاتلات F-35 لتركيا.. وفانس: نعمل مع الكونغرس للامتثال للقانون

كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تدرس إمكانية تسليم مقاتلات F-35 الشبحية إلى تركيا، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يعمل مع الكونغرس بشأن هذه المسألة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في المكتب البيضاوي.

وقال فانس، ردا على سؤال حول ما يلزم لبيع طائرات F-35 لأنقرة: “أعلم أن بيت (وزير الحرب هيغسيث) والفريق بأكمله يعملون حاليا على دراسة هذه المسألة، لأن هناك أموراً معينة يجب التأكد من تحققها للامتثال لمتطلبات القوانين الأمريكية، كلفنا الرئيس بذلك”.

وأوضح فانس أن هذه المسألة مرتبطة بشكل أساسي بالكونغرس، قائلا: “الأمر يتعلق بما إذا كانت تركيا تلتزم بالقوانين الأمريكية حتى تتمكن من الحصول على طائرات F-35″، وأضاف ترامب مكتفيا بعبارة مقتضبة: “سنعمل على ذلك”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب عقبات قانونية صارمة، أقرّها الكونغرس، تمنع بيع طائرات F-35 لأنقرة طالما استمرت تركيا بامتلاك منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، وهو ما أدى إلى طردها من برنامج الطائرة الشبحية في عام 2019، وفرض عقوبات عليها بموجب قانون “مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات” (CAATSA).

ويشترط القسم 1245 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 أن يقدم وزيرا الدفاع والخارجية شهادة خطية للكونغرس قبل 90 يوما من أي عملية نقل، تفيد بأن تركيا تخلت تماما عن منظومة S-400 والتزمت بعدم اقتناء أنظمة روسية أخرى قد تهدد تقنيات الطائرة الشبحية. وحتى الآن، لم تقدم الإدارة هذه الشهادة، ولم تتخذ تركيا الخطوات اللازمة لذلك، مما يجعل أي عملية بيع في غياب هذه الشهادة انتهاكاً صريحاً للقانون.

على الرغم من هذه العقبات، أشار الرئيس ترامب خلال المؤتمر الصحفي إلى أن “من المحتمل” أن يفعل شيئا يسعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للغاية، مؤكدا على قوة تركيا كعضو في الناتو. ومن المقرر أن يعقد ترامب لقاء مع أردوغان على هامش قمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 تموز / يوليو المقبلين.

المصدر: روسيا اليوم