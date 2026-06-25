البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تخصيص 87.6 مليار دولار لتغطية تكاليف حرب إيران والتصدي لإيبولا

طلب البيت الأبيض رسميا تخصيص 87.6 مليار دولار، لإعادة تزويد البنتاغون بالموارد بعد الحرب على إيران، وقدم الطلب إلى الكونغرس في وقت يعارض غالبية المشرعين أي عمل عسكري إضافي.

وأرسل مكتب الإدارة والميزانية طلب الإنفاق الإضافي يوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

وبحسب الوكالة، جاء الطلب بعد ساعات فقط من توبيخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال مأدبة غداء خاصة، حيث دخل في مشادة كلامية حادة مع أحدهم بسبب تصويتهم لصالح قرار يتعلق بصلاحيات الحرب من شأنه وقف أي أعمال قتالية إضافية.

ويُخصص الجزء الأكبر من الطلب لتمويل عملية “الغضب الملحمي”، لكنه يتضمن أيضا بنودا أخرى تشمل مساعدات للمزارعين الأمريكيين، ودعم جهود مواجهة أزمة فيروس إيبولا في أفريقيا، إضافة إلى احتياجات داخلية أخرى، من بينها مشروعات ترميم وإعادة تأهيل في واشنطن العاصمة.

وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون: “نحث الكونغرس على التحرك بشأن هذه الطلبات المهمة والعاجلة في أسرع وقت ممكن”.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها تطلب 67 مليار دولار للبنتاغون لتلبية ما وصفته باحتياجات عاجلة مرتبطة بالحرب ضد إيران، بما في ذلك “تمويل أفراد القوات المسلحة ونفقات الجاهزية العسكرية، والتكاليف التشغيلية اللازمة لإعادة بناء المخزونات العسكرية”.

المصدر: اسوشييتد برس