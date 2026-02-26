الخارجية الروسية: موسكو لم تغير موقفها القائم على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية

قال مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية كيريل لوغفينوف، إن روسيا لم تغير موقفها بشأن ضرورة إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف في حديث لوكالة تاس: “في السياق الأوسع للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، نؤكد مجددا التزامنا بالأساس القانوني الدولي المعترف به عموما والذي يقوم على الصيغة المركزية بضرورة تطبيق حل الدولتين، والتي تفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل”.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن موسكو تؤكد “اتساق وتماسك نهج روسيا تجاه الوضع في غزة”.

المصدر: وكالة تاس الروسية