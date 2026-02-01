الأحد   
    لبنان

    وزيرة التربية استنكرت الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة الدوير الجنوبية التي تسببت بإصابة معلمة وابنتها

      استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان، ريما كرامي، في بيان لها الأحد، “الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة الدوير، قضاء النبطية، والتي تسببت بإصابة المعلمة السيدة رانيا رسلان وابنتها”.

      وكلّفت كرامي “مدير التعليم الأساسي جورج داوود متابعة وضعها”، حيث تبيّن له أن إصابة المعلمة تمت معالجتها في مستشفى المنطقة، أما ابنتها فقد تم نقلها إلى أحد المستشفيات الجامعية في بيروت. وتابع البيان أن داوود “اتصل أيضًا برئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم بو شقرا لمتابعة وضع المدارس والأسرة التربوية في المنطقة”.

      وجدّدت كرامي نداءها إلى “الدول الكبرى والمؤثرة في العالم، من أجل وضع حد للاعتداءات وتحييد المدنيين والمؤسسات التربوية عن الأعمال العسكرية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      التربية أعلنت مواعيد تقديم طلبات الترشيح للكولوكيوم في الطب العام وطب الأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان

      الوزيرة كرامي بدأت زيارة إلى الدوحة والتقت نظيرتها القطرية

      وزيرة التربية تركت للمؤسسات التعليمية حرية الإقفال بسبب الأحوال المناخية

