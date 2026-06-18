الخميس   
   18 06 2026   
   3 محرم 1448   
   بيروت 18:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الراعي يبحث مع كرامي ملف الامتحانات الرسمية والقرار النهائي مطلع الأسبوع المقبل

    استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث جرى البحث في المستجدات المتعلقة بعمل الوزارة، ولا سيما ملف الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الراهنة.

    وتناول اللقاء الإجراءات والتحضيرات المرتبطة بالاستحقاق التربوي، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في المرحلة الحالية.

    وعقب اللقاء، أوضحت كرامي أنها ستصدر مطلع الأسبوع المقبل قراراً نهائياً بشأن الامتحانات الرسمية، بعد استكمال المشاورات والتقييمات المتعلقة بالوضع القائم، بما يراعي مصلحة التلامذة ويضمن حسن سير العملية التربوية.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    من بين الركام… أنصارية تحيي عاشوراء وتؤكد أن الشعائر لا تهزمها الغارات

    من بين الركام… أنصارية تحيي عاشوراء وتؤكد أن الشعائر لا تهزمها الغارات

    مرقد سيد شهداء الأمة والمجالس الحسينية في الضاحية والجبل تحتضن مواسين في أولى ليالي محرم

    مرقد سيد شهداء الأمة والمجالس الحسينية في الضاحية والجبل تحتضن مواسين في أولى ليالي محرم

    إحياء الليالي الأولى من عاشوراء الإمام الحسين (ع) في البقاع الأوسط

    إحياء الليالي الأولى من عاشوراء الإمام الحسين (ع) في البقاع الأوسط