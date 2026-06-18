الراعي يبحث مع كرامي ملف الامتحانات الرسمية والقرار النهائي مطلع الأسبوع المقبل

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث جرى البحث في المستجدات المتعلقة بعمل الوزارة، ولا سيما ملف الامتحانات الرسمية في ظل الظروف الراهنة.

وتناول اللقاء الإجراءات والتحضيرات المرتبطة بالاستحقاق التربوي، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في المرحلة الحالية.

وعقب اللقاء، أوضحت كرامي أنها ستصدر مطلع الأسبوع المقبل قراراً نهائياً بشأن الامتحانات الرسمية، بعد استكمال المشاورات والتقييمات المتعلقة بالوضع القائم، بما يراعي مصلحة التلامذة ويضمن حسن سير العملية التربوية.

المصدر: موقع المنار