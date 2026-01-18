قوات الاحتلال تحتجز مصلين داخل مسجد في كفر نعمة بالضفة المحتلة

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عددًا من المصلين داخل المسجد القديم في قرية كفر نعمة، غرب رام الله، بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت كفر نعمة، وحاصرت المسجد واحتجزت المصلين داخله، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في محيطه وداخل أحياء القرية، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف في صفوف الأهالي، ولا سيما النساء والأطفال، من دون الإبلاغ عن إصابات”.

وأضافت المصادر أن “جنود الاحتلال شددوا إجراءاتهم العسكرية، ومنعوا المواطنين من الاقتراب من المسجد”.

ووفق “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”، فإن “قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا خلال العام الماضي 23,827 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث نفذ جيش الاحتلال 18,384 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 4,723 اعتداء، ونفذت الجهتان معًا 720 اعتداء”.

المصدر: وكالة وفا