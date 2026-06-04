الشيخ قاسم: يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملًا فلا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان ولا حرية القتل للعدو الإسرائيلي في لبنان وما دام الاحتلال موجودًا فالمقاومة مستمرة