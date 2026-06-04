جمعية المقاصد والأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة تؤكدان دعم قرار وزيرة التربية في إجراء الامتحانات الرسمية مع مراعاة أوضاع التلاميذ



أعلنت جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت والأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في بيان مشترك انه “في إطار المتابعة المستمرّة للشأن التربويّ الوطنيّ، عُقد لقاء تنسيقيّ بين الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان وجمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت، جرى خلاله التداول بالشؤون والاستحقاقات التربوية الراهنة، ولا سيما التحدّيات التي يواجهها القطاع التربويّ عمومًا واستحقاق اجراء الامتحانات الرسميّة خصوصًا”.

اضاف البيان:”أكّد المجتمعون بداية دعمهم الكامل لقرار معالي وزيرة التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي بإجراء الامتحانات الرسميّة لشهادة الثانويّة العامّة حرصاً على مصلحة التلاميذ وصوناً لحقّهم في تقويم عادل ومنصف، كون إجراء تلك الامتحانات، وفق معايير واضحة وموحّدة، يحافظ على جودة الشهادة الرسمية اللبنانيّة ومصداقيتها، باعتبارها ضمانة أكاديميّة ووطنيّة لا يمكن التفريط بها”.

وتابغ:”كما شدّد المجتمعون على أنّ الآلية المقرّة من قبل مجلس الوزراء تشكّل خيارًا تربويًا مسؤولًا يراعي مختلف أوضاع التلامذة، لاسيما المتضرّرين من الظروف الاستثنائيّة التي يمّر بها لبنان، وتؤمّن تكافؤ الفرص والعدالة لجميع التلاميذ”.

وختم البيان بتأكيد الطرفين “استمرار التنسيق والتشاور في ما بينهما وبين مختلف المكوّنات التربوية، دعمًا للاستقرار التربويّ، وتعزيزًا للثقة الوطنيّة بالقطاع التّربويّ في لبنان”.

المصدر: بيان