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   18 ذو الحجة 1447   
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    الامين العام لحزب الله: نحن معنيون فقط بوقف العدوان الشامل، بوقف إطلاق النار وانسحاب “إسرائيل”

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