إيران متمسكة بموقفها وتؤكد استمرار المواجهة مع “نظام الهيمنة”

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي، في ذكرى رحيل الإمام الخميني، أن الشعب الإيراني “ببعثته الجديدة إلى جانب جبهة المقاومة” يشكل مصدر فخر للشعوب الحرة.

وأضاف أن نظام الهيمنة صنع قاعدة عسكرية اسمها “إسرائيل”، مشدداً على أن إيران لن تتراجع عن موقفها تجاهها، ومؤكداً أن العدو سعى للإطاحة بصمود الشعب الإيراني وزرع الخلاف في الداخل، إلا أن إيران تمكنت من إحباط هذه المخططات.

وأشار خامنئي إلى أن “نظام الهيمنة” لن يدخر جهداً لمنع إيران من التقدم، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده استطاعت تجاوز مكائد الأعداء وتعزيز صمودها.

ومن طهران، ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية مصيب النعيمي لمتابعة آخر التطورات.