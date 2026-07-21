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    لبنان

    مياه الجنوب: انخفاض التغذية بسبب توقف خط الخدمات

      أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الى “المشتركين في كافة الدوائر التابعة لها بإنخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضاً على منشآت المؤسسة ومحطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع كافة، علماً أن المؤسسة بادرت الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تقع في نطاق صلاحيات المؤسسة”.

      ودعت المؤسسة “المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه وذلك الى حين عودة معامل انتاج الكهرباء للتغذية المعتادة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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