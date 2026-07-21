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   21 07 2026   
   6 صفر 1448   
   بيروت 23:06
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    الحرس الثوري: قواتنا قامت تدمير مجمع رادار تكتيكي حول قاعدة علي السالم ونظام رادار آخر في جزيرة بوبيان بالكويت وإخراجهما عن الخدمة

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