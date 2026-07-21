الشيخ الجعيد: “تجمع العلماء” سيبقى أحد أبرز دعائم المقاومة والوحدة الإسلامية

شارك “تجمع العلماء المسلمين” في حفل إطلاق الكتاب الأول عن قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي بعنوان “ظهور نظام عالمي جديد”، الذي أقيم في “متحف الدفاع المقدس”.

وألقى نائب رئيس التجمع الشيخ زهير الجعيد كلمة باسم التجمع كلمة تحدث فيها عن “إيمان الإمام الشهيد علي الخامنئي بوحدة الأمة وعدم تفريقه بين السنة والشيعة”، وقال “كان يعتبر تجمع العلماء المسلمين في لبنان الأنموذج الأصلح والأمثل والأفضل للتقارب والوحدة، حيث كان يشيد في كل لقاءاته بالتجمع وبفرادة هذه التجربة ونجاحها والتعويل عليها وبتقديره للتجمع وعلمائه”.

وأكد الشيخ الجعيد “وقوف كل علماء التجمع خلف الإمام السيد مجتبى الخامنئي وتحت قيادته كما كانوا خلف والده الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، وأنهم سييقون أحد أبرز دعائم المقاومة والوحدة الإسلامية في لبنان وفلسطين والعالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام