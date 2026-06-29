تجمع العلماء المسلمين: وثيقة الاذعان الموقعة في واشنطن هي استسلام غير مشروط للعدو الصهيوني

تعليقاً على اتفاق الاطار اللبناني الصهيوني الأمريكي أصدر تجمع العلماء المسلمين البيان التالي:

انها لحظة من أتعس اللحظات التي مر بها الوطن تلك اللحظة التي وقعت فيها السلطة في لبنان صك الاستسلام للعدو الصهيوني وهو هزيمة كاملة ولم يقتصر الأمر على الاستسلام والاذعان للعدو الصهيوني بل دخلت فيه السلطة معه في حلف استراتجي للقضاء على المقاومة رمز عزة وكرامة لبنان ان هذه الاستدارة هي مخالفة للدستور اللبناني وللقيم الأخلاقية ولآراء معظم اللبنانيين على اختلاف طوائفهم فلا يوجد لبناني شريف يقبل بهذه الخيانة ان تتعاون مع أعداء بلدك وهم محتلون لأجزاء كبيرة من أرضك على من يقاوم لتحرير لبنان منها وأن نبرر له احتلاله بنص استسلام وقعت عليه السلطة واعتبرت أن احتلال العدو الصهيوني هو جزء من اتفاق معها ويكفي هذه السلطة عاراً أن أعلن الصهيوني العدو أنه أصبح له حرية الحركة في قتل اللبنانيين بموافقتها وهذه جريمة يجب أن تعاقب عليها السلطة وستدخل في الصفحات السوداء من تاريخ هذا البلد ونتيجةً لصلف هذه السلطة وتمسكها برأيها خلافاً للمصلحة اللبنانية وبعد أن حقق مسار اسلام آباد وقفاً لاطلاق النار ومهلة ستين يوماً لانهاء الاحتلال الصهيوني ذهبت الى واشنطن لتوقع وثيقةً تبقي الاحتلال الى الأبد ولا تضع جدولاً زمنياً لانسحابه واختار العدو منطقتين تجريبيتين لا يتواجد في احداها وهي فرون ويتواجد على أطراف البلدة الثانية زوطر الغربية ثم بدأ بقصف فرون مؤكداً على أنه وبحسب وثيقة الاذعان يحق له فعل ما يريد.

اننا في تجمع العلماء المسلمين وبعد دراسة وثيقة الاذعان نعلن ما يلي:

أولاًَ: يعتبر تجمع العلماء المسلمين أن وثيقة الاذعان الموقعة في واشنطن هي استسلام غير مشروط للعدو الصهيوني وهي خيانة للميثاق الوطني والدستور اللبناني وبالتالي لا شرعية لها وستسقط قريباً جداً.

ثانياً: يعتبر تجمع العلماء المسلمين أن وثيقة الاذعان أعطت للعدو الصهيوني حق البقاء على أرضنا واحتلالها و قامت السلطة بالموافقة على اعطاء العدو حرية الحركة وضرب كل من يعتقد العدو أن لديه نيةً للاعتداء عليه ما يعطيه الحق بضرب أي هدف تحت حجة أنه كان ينوي القيام بعمل ما وهذا سخف وخيانة ةقلة عقل من السلطة التي وافقت على ذلك.

ثالثاً: يعلن تجمع العلماء المسلمين تمسكه بمسار اسلام آباد ويرجو من القيادة الحكيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية متابعة التمسك بالبند الأول من تفاهمها مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضمن وقف اطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب الكامل منها.

رابعاً: يعتبر تجمع العلماء المسلمين أن دخول السلطة في حلف مع العدو الصهيوني للقضاء على المقاومة هو خيانة وطنية تستحق عليها اسقاطها من خلال الاطر الدستورية أو من خلال الانتفاضات الشعبية

المصدر: بيان