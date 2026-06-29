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    لبنان

    الرئيس عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي: البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ “اتفاق الاطار”

      استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي الادميرال براد كوبر في حضور القائم بأعمال السفارة الاميركية في بيروت السيد كيث هانيغان ورئيس فريق “الميكانيزم” الجنرال جوزف كليرفيلد .
      وتم خلال الاجتماع البحث في التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الاطار الذي تم إقراره نتيجة المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن .
      وشكر الرئيس عون الادميرال كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الاميركي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الامن والاستقرار فيه ، مؤكدا على تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية .

      المصدر: بيان

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