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    وزير حرب العدو: اتفقت مع قائد القيادة المركزية الأميركية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة

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