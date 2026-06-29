“قولنا والعمل”: نطالب السلطة السياسية في لبنان بالرجوع الفوري عن هذا الاتفاق الإطاري

أصدرت جمعية “قولنا والعمل” بياناً تلاه رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد متعب القطان، جاء فيه:

بناء على التطورات الحاصلة والمصيرية التي يمر بها وطننا، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية التي تحتم علينا قول كلمة الحق، نعلن للرأي العام اللبناني والإعلامي موقفنا الحاسم والرافض للمسارات الراهنة عبر النقاط التالية:

​الرفض المطلق والقاطع لما يسمى باتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان من جهة، والعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي من جهة أخرى، واعتباره مساراً لا يمثل تطلعات الشعب اللبناني.

​التأكيد على أن هذا الاتفاق لا يصب أبداً في مصلحة لبنان ولا في مصلحة اللبنانيين، بل يشكل استجابة لضغوط تضر بالسيادة الوطنية.

​مطالبة السلطة السياسية في لبنان بالرجوع الفوري عن هذا الأمر وعن هذا الاتفاق الإطاري، انطلاقاً من المبدأ الوطني والأخلاقي بأن الرجوع عن الخطأ فضيلة.

​تبيان أنه لا مفاعيل لهذا الاتفاق على أرض الواقع عند معظم اللبنانيين، كون الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني ترفض مثل هذه الاتفاقات وتتمسك بكرامتها.

​تطالب جمعية «قولنا والعمل» بأن يقتصر طلب السلطة وموقفها الرسمي على إخراج العدو الإسرائيلي من لبنان بالكامل، وعودة الأراضي اللبنانية كاملة بمساحتها التاريخية كما هي دون انتقاص.

​تؤكد جمعية «قولنا والعمل» على ضرورة منع أي شكل من أشكال الاعتداء على لبنان، وتشدد الجمعية على أن لا يكون التفاوض مع العدو إلا بطريقة حصراً غير مباشرة، رفضاً لأي شكل من أشكال التطبيع المباشر مع الكيان الغاصب.

المصدر: بيان