الشيخ القطان: للتوحّد ضد العدو الصهيوني الأميركي

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان، الشيخ أحمد القطان، في حديث له الجمعة، إن “أولويتنا اليوم التوحّد على عدو واحد، هو عدو القرآن وعدو الإسلام والمسلمين وعدو الإنسانية، هو العدو الصهيو-أميركي”.

وتوجّه الشيخ القطان إلى اللبنانيين بالقول: “توحّدوا عليه، ثم بعد ذلك تأتي تصفية الحسابات المذهبية الحزبية والسياسية في ما بينكم، وحّدوا جهودكم قبل أن يبتلعكم العدو ويقضي عليكم جميعًا”.

واستنكر الشيخ القطان “كلام البعض لإقامة علاقات مع كيان العدو الإسرائيلي”، ورفض “المفاوضات المباشرة مع العدو”، وأكد: “لن نسمح لهذا العدو أن يغتصب أرضنا وأن يعيش بيننا، هذا العدو مكانه خارج فلسطين أيضًا”، وشدّد على أن “فلسطين هي جزء من عقيدتنا ولن نرضى بانتهاك السيادة والكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام