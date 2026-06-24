الشيخ الجعيد: المقاومة حق مشروع تكفله الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والقوانين الدولية

استقبل المنسّق العام لجبهة “العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ زهير الجعيد بحضور أمين سر الجبهة الشيخ شريف توتيو الاربعاء “لجنة الأسير يحيى سكاف” برئاسة جمال سكاف، وجرى البحث في آخر المستجدات المحليّة والأقليميّة والدولية.

وشدد الشيخ الجعيد على “ضرورة تبنّي خيار المقاومة والدفاع عن النّفس، وعن الوطن والشعب والسيادة”، لافتاً إلى أنّ “ما تقوم به المقاومة الإسلاميّة والوطنيّة البطلة هو حقٌّ مشروع تكفله الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والقوانين الدوليّة”.

وأشار الشيخ الجعيد إلى “أهميّة وضرورة التفكير الجدّي والعمل الحثيث من كلّ القوى الإسلاميّة والوطنيّة المخلصة والتي تتبنّى مشروع المقاومة كخيار إستراتيجي من أجل تحرير الأرض والإنسان والحرمات والمقدّسات والعمل على توحيد جهودها وكلمتها وصفوفها ضمن آلية عملانيّة وبرنامج عملاتيّ واضح لمواجهة المشاريع المشبوهة والمؤامرات الحاقدة التي تحاك لأمتنا ولوطننا الحبيب الغالي لبنان”،

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام