الشيخ قبلان: المواقف المعيبة التي أدلت بها يعقوبيان تهدم الشراكة الأهلية

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي: “طالعتنا النائب بولا يعقوبيان بموقف أقلّ ما يقال فيه أنه نار كراهية معجونة بأزمة فكر سياسي وثقافي وخلُقي، لتنال من قامة مرجعية إسلامية عالمية تتصدى لطغيان عالمي يذبح الشعوب المستضعفة”.

وأكد الشيخ قبلان أن “الإمام الخامنئي ملاذ خلُقي وفقهي وقيمة فكرية ومرجعية بهذا العالم، ولا يضر شمسه شتيمة نزعة النزق والمرق والضياع”.

وشدد على أن “هذا النوع من المواقف المعيبة التي أدلت بها السيدة يعقوبيان تهدم القيمة الحقوقية والخلُقية والشراكة الأهلية لأعمدة هذا الوطن وفسحة فكر هذا العالم، ولا عار أكبر من حمل الفتنة المقيتة على أكتاف الناس لإحراق ما تبقى من سماحة هذا الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية