إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف العدوان الأميركي وتحمل واشنطن مسؤولية انتهاك مذكرة إسلام آباد

وجّه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حمّل فيها الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت مناطق في جنوب إيران، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولمذكرة إسلام آباد الخاصة بوقف الأعمال العسكرية.

وأكد إيرواني في رسالته أن الولايات المتحدة شنت هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، استهدفت منشآت في محافظة بوشهر وعدداً من الجزر الإيرانية في الخليج، معتبراً أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً واضحاً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً مباشراً للتعهدات الواردة في مذكرة إسلام آباد.

وأشار إلى أن واشنطن، من خلال تكرار هذه الهجمات، نقضت التزاماتها بصورة كاملة، وتتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن تداعيات ما وصفه بالتصعيد الخطير.

وأوضح السفير الإيراني أن الهجمات الأميركية أدت إلى استشهاد ثمانية من أفراد القوات الجوية والبحرية الإيرانية خلال تصديهم للاعتداءات التي طالت مدينتي بندر عباس وبوشهر، مؤكداً أن استهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

ودعا إيرواني الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف ما وصفه بالأعمال العدوانية الأميركية، ومنع المزيد من التصعيد، وضمان محاسبة الولايات المتحدة على انتهاكاتها للقانون الدولي.

كما انتقد ما اعتبره تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات حاسمة تجاه الاعتداءات الأميركية، معتبراً أن ذلك شجع واشنطن على مواصلة استخدام القوة بصورة غير قانونية، وألحق ضرراً بمصداقية المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وختم إيرواني رسالته بالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن اعتداءاتها العسكرية، وعن التهديدات التي تشكلها هذه السياسات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وكالة فارس