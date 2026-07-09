قائد القوات البرية في حرس الثورة: كان العدو الأمريكي-الصهيوني قد أعدّ الجماعات الإرهابية المسلحة بشكلٍ كاملٍ في جنوب شرق وشمال غرب إيران لشن هجوم على البلاد