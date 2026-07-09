صادر عن حرس الثورة الإسلامية: الرد العقابي ضد الأمريكيين

في المرحلة الأولى من الرد العقابي ضد الأمريكيين المخالفين للعهود، قام مقاتلو القوات البحرية والفضاء التابعة لحرس الثورة، في عملية مشتركة باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، بعد ساعات من هجمات العدو وفي مناطق مختلفة من البلاد، بتدمير البنية التحتية والمرافق الهامة في قاعدتين استعماريتين احتلاليتين أمريكيتين في “عريفجان” و”علي السالم” في الكويت، و”جفير” و”شيخ عيسى” في البحرين. يحذر حرس الثورة الإسلامية الجيش الأمريكي الذي يقتل الأطفال بأنه في حالة تكرار التجاوز، فإن ردودنا القوية ستتوسع لتشمل القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة

المصدر: موقع المنار