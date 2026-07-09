حرس الثورة: استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين وتحذير من توسيع الرد

أعلن حرس الثورة الإسلامية، في بيان، تنفيذ المرحلة الأولى من ما وصفه بـ”الرد العقابي” على الولايات المتحدة، مؤكداً استهداف عدد من القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة رداً على الهجمات الأخيرة.

وأوضح البيان أن القوات البحرية والقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة نفذتا عملية مشتركة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت بنى تحتية ومرافق عسكرية في قاعدتي “عريفجان” و”علي السالم” في الكويت، وقاعدتي “الجفير” و”الشيخ عيسى” في البحرين.

وأكد حرس الثورة أن العملية جاءت بعد ساعات من الهجمات التي تعرضت لها إيران، مشيراً إلى أن الاستهداف طال مواقع وصفها بـ”القواعد الاستعمارية والاحتلالية الأميركية” في المنطقة.

وحذر البيان الجيش الأميركي من تكرار ما وصفه بـ”التجاوزات”، مؤكداً أن أي تصعيد جديد سيقابل بردود أشد وأوسع قد تشمل قواعد أميركية أخرى في المنطقة.

وختم البيان بالتشديد على أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل متابعة التطورات الميدانية، وأن خيارات الرد تبقى مفتوحة في مواجهة أي اعتداءات جديدة.

المصدر: قناة المنار