النجف الأشرف تشهد تشييعاً مليونياً للقائد الشهيد السيد علي الخامنئي قبل انتقال الموكب إلى كربلاء

شهدت مدينة النجف الأشرف في العراق توافد حشود مليونية من مختلف المحافظات للمشاركة في مراسم تشييع القائد الشهيد السيد علي الخامنئي، في مشهد وصفه مراقبون بأنه من أكبر التجمعات الشعبية التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، وسط أجواء من الحزن والوفاء.

وانطلقت مراسم التشييع بعد وصول الجثمان إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام)، حيث احتشدت الجموع منذ ساعات الفجر الأولى في الشوارع والساحات الرئيسية للمدينة للمشاركة في وداع الشهيد، فيما اكتظت الطرق المؤدية إلى مركز النجف بالمشيعين الذين قدموا من مختلف أنحاء العراق.

وأفادت الجهات المنظمة بأن أعداد المشاركين تجاوزت ملايين الأشخاص، مع استمرار تدفق الوافدين إلى المدينة للمشاركة في مراسم التشييع، التي اتسمت بطابع شعبي ورسمي واسع.

وكان الجثمان قد وصل إلى النجف الأشرف مساء الثلاثاء برفقة وفد إيراني رسمي ضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية شارك فيها مسؤولون عراقيون وشخصيات سياسية ودينية ودبلوماسية.

وسادت المدينة أجواء من الحزن والتأثر، فيما علت الهتافات والشعارات التي عبّرت عن الوفاء لمسيرة الشهيد ومواقفه، بينما تحرك الموكب الجنائزي ببطء وسط الحشود الغفيرة التي اصطفت على جانبي الطريق لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان.

وفي موازاة ذلك، اتخذت الأجهزة الأمنية واللجان التنظيمية إجراءات واسعة لإدارة حركة المشيعين وتأمين مسار التشييع، في ظل الزخم البشري الكبير الذي شهدته المدينة.

ويرى مراقبون ومحللون عراقيون أن المشاركة الشعبية الواسعة في مراسم التشييع تعكس عمق الروابط الدينية والشعبية بين الشعبين العراقي والإيراني، مؤكدين أن الحشود التي ملأت شوارع النجف جسدت مشاعر الوفاء والتقدير تجاه السيد الشهيد ومواقفه.

ومن المقرر أن يتجه الموكب الجنائزي من النجف الأشرف إلى مدينة كربلاء المقدسة، حيث تُستكمل مراسم التشييع والوداع، قبل نقل الجثمان إلى مدينة مشهد في إيران ليوارى الثرى إلى جوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام).

وتأتي مراسم التشييع في العراق بعد مشاركة جماهيرية واسعة شهدتها مدينتا طهران وقم، ضمن سلسلة من مراسم الوداع التي أقيمت تكريماً للقائد الشهيد، وسط حضور رسمي وشعبي كبير

المصدر: قناة المنار