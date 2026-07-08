ملايين العراقيين يتوافدون إلى النجف الأشرف للمشاركة في مراسم تشييع الإمام الخامنئي

شهدت مدينة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، توافد ملايين المعزّين العراقيين للمشاركة في مراسم وداع وتشييع جثمان الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره)، وسط أجواء مهيبة اتسمت بالحزن والوفاء، فيما وثّقت المشاهد الحشود الغفيرة التي ملأت شوارع المدينة للمشاركة في مراسم التشييع.

وبدأت المراسم الرسمية لتشييع الجثمان الطاهر لإمام الأمة، وسط حشود مليونية في مدينة النجف الأشرف، في مشهد عكس حجم المشاركة الشعبية الواسعة.

ومنذ الساعات الأولى من فجر اليوم، توافدت الجماهير المعزّية من مختلف أنحاء العراق إلى النجف الأشرف للمشاركة في مراسم التشييع.

وسادت المدينة أجواء من الحزن والأسى، فيما ارتفعت أصوات الهتافات والمراثي التي ردّدتها الحشود، تزامناً مع تقدم المركبة الخاصة التي تحمل الجثمان الطاهر، والتي جرى تجهيزها مسبقاً، على طول المسار الرئيسي لموكب التشييع وسط حشود المشيعين.

وفي موازاة ذلك، واصلت القوات الأمنية واللجان التنظيمية إدارة حركة المشاركين، رغم الزخم البشري الكبير، لضمان انسيابية مراسم الوداع والحفاظ على النظام العام.

المصدر: موقع المنار