ملايين المشيعين يودّعون الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في النجف الأشرف

تتواصل في العراق مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، حيث شهدت مدينة النجف الأشرف توافد حشود مليونية من مختلف المحافظات للمشاركة في مراسم الوداع عند مرقد الإمام علي (ع).

وامتلأت الشوارع والساحات بالمشيعين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى، فيما اتسمت المراسم بطابع شعبي ورسمي واسع، وسط هتافات أكدت الوفاء لمسيرة الإمام الشهيد ونهجه.

ومن المقرر أن تتجه مراسم التشييع إلى مدينة كربلاء المقدسة قبل انتقال الجثمان إلى مدينة مشهد في إيران حيث سيوارى الثرى إلى جوار مرقد الإمام الرضا (ع).

ولمتابعة أجواء التشييع في النجف الأشرف، ينضم إلينا مراسلنا عادل الفياض