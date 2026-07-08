كندا: سنرفع الإنفاق الدفاعي إلى 4% خلال عامين

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن عبء الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينتقل تدريجيا من الولايات المتحدة إلى كندا والدول الأوروبية، مصرحا بأن بلاده سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 4% من ناتجها المحلي الإجمالي خلال عامين.

وجاءت تصريحات كارني خلال حديثه للصحفيين، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو خلال قمته الـ36 التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

وأشار كارني إلى أن القمة تُعقد في وقت تتغير فيه طبيعة الحروب بسرعة، لا سيما مع بروز الحرب الهجينة، والصواريخ فرط الصوتية، وتقنيات القتال الذاتية.

وأوضح أن كندا تخصص حاليا 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وأن هذه النسبة سترتفع إلى 4% خلال العامين المقبلين.

المصدر: الفرنسية