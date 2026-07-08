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   23 محرم 1448   
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    كلمة للامين العام لحزب الله خلال التجمعات الشعبية بالتزامن مع تشييع الامام الخامنئي مساء اليوم في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب

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