أرسلان: اتفاق الاطار استسلام كامل للعدوان المستمر على لبنان

قال رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان في تدوينة على منصة “إكس” أن “الاتفاق الذي سُمّي بـ”الإطار” هو استسلام كامل للعدوان المستمر على لبنان، من النواحي الأمنية والسياسية كافة، وهو نسفٌ لكل عناوين السيادة الوطنية على أرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية.

وأضاف “أمّا الاتكال على إسرائيل لنسفه أو الخروج منه، فهو هرطقةٌ سياسية، ولا يمتّ إلى أدنى حدٍّ من المسؤولية الوطنية والسيادية لدولتنا، ويُشكّل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية الهدنة، التي يجب أن تكون الانطلاقة أو حجر الزاوية لأي تفاوض، سواء أكان مباشراً أم غير مباشر. لكن، مع الأسف، على مَن تقرأ مزاميرك يا داود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام