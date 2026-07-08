الأربعاء   
   08 07 2026   
   23 محرم 1448   
   بيروت 12:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مقر خاتم الأنبياء: إن أيَّ مصدر يقدّم أيَّ نوع من الدعم للجيش الأمريكي المعتدي في عدوانه على سيادة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها سيكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة

      مواضيع ذات صلة

      الضاحية الجنوبية تستعد لتشييع رمزي للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

      الضاحية الجنوبية تستعد لتشييع رمزي للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

      مشهد المقدسة تستعد لمراسم تشييع قائد الثورة الشهيد

      مشهد المقدسة تستعد لمراسم تشييع قائد الثورة الشهيد

      ملايين المشيعين يودّعون الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في النجف الأشرف

      ملايين المشيعين يودّعون الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في النجف الأشرف