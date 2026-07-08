مقر خاتم الأنبياء: إن أيَّ مصدر يقدّم أيَّ نوع من الدعم للجيش الأمريكي المعتدي في عدوانه على سيادة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأراضيها سيكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة