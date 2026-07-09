الخميس   
   09 07 2026   
   24 محرم 1448   
   بيروت 09:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الجيش الإيراني: استهدفنا أنظمة «باتريوت» في الكويت وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر ومخازن الوقود التابعة للجيش الأميركي في البحرين

      مواضيع ذات صلة

      مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يرون أن تداعيات الحرب تستدعي رفع الفائدة

      مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يرون أن تداعيات الحرب تستدعي رفع الفائدة

      الصحة الإيرانية: الهجمات الأمريكية أمس واليوم استهدفت 5 محافظات وأدت لاستشهاد 14 شخصا وإصابة 78

      الصحة الإيرانية: الهجمات الأمريكية أمس واليوم استهدفت 5 محافظات وأدت لاستشهاد 14 شخصا وإصابة 78

      الجيش الايراني: ستواصل قواتنا منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأمريكي وستدافع عن المثل العليا للثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي

      الجيش الايراني: ستواصل قواتنا منع تحقيق أهداف وأطماع الرئيس الأمريكي وستدافع عن المثل العليا للثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي