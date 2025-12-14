الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    زيلينسكي يدعو إلى تثبيت خطوط السيطرة الحالية ويأمل بدعم أميركي خلال مباحثات برلين

      قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يأمل في إقناع الولايات المتحدة بتثبيت خطوط السيطرة على الجبهة في أوكرانيا على ما هي عليه حالياً، وذلك بالتزامن مع المباحثات الجارية بين الأوروبيين والأميركيين في العاصمة الألمانية برلين.

      وأوضح زيلينسكي، في تصريحات للصحافيين قبيل وصوله إلى برلين، أنه «يرى حالياً أن الخيار الأكثر عدلاً هو أن يبقى كلّ طرف في موقعه»، مضيفاً أن «تحاول الأطراف بعد ذلك حلّ مشاكلها عبر الدبلوماسية».

      وأشار إلى أنه يدرك أن روسيا «لا تنظر إلى هذا الأمر بإيجابية»، معرباً عن أمله في أن «يساعدنا الأميركيون في تحقيق ذلك».

      وكان زيلينسكي قد وصل إلى برلين، الأحد، وفق ما أعلنه مستشاره ديمترو ليتفين، للمشاركة في المحادثات المرتقبة مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      فرنسا | الإليزيه: الأوروبيون يطالبون بضمانات أمنية أمريكية قبل تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية

      فرنسا | الإليزيه: الأوروبيون يطالبون بضمانات أمنية أمريكية قبل تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية

      روسيا تعلن السيطرة على سيفيرسك والتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك في شرق أوكرانيا

      روسيا تعلن السيطرة على سيفيرسك والتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك في شرق أوكرانيا

      موسكو تعلن إسقاط 287 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة وفرض قيود على مطارات العاصمة​

      موسكو تعلن إسقاط 287 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة وفرض قيود على مطارات العاصمة​