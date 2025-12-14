زيلينسكي يدعو إلى تثبيت خطوط السيطرة الحالية ويأمل بدعم أميركي خلال مباحثات برلين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يأمل في إقناع الولايات المتحدة بتثبيت خطوط السيطرة على الجبهة في أوكرانيا على ما هي عليه حالياً، وذلك بالتزامن مع المباحثات الجارية بين الأوروبيين والأميركيين في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات للصحافيين قبيل وصوله إلى برلين، أنه «يرى حالياً أن الخيار الأكثر عدلاً هو أن يبقى كلّ طرف في موقعه»، مضيفاً أن «تحاول الأطراف بعد ذلك حلّ مشاكلها عبر الدبلوماسية».

وأشار إلى أنه يدرك أن روسيا «لا تنظر إلى هذا الأمر بإيجابية»، معرباً عن أمله في أن «يساعدنا الأميركيون في تحقيق ذلك».

وكان زيلينسكي قد وصل إلى برلين، الأحد، وفق ما أعلنه مستشاره ديمترو ليتفين، للمشاركة في المحادثات المرتقبة مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين.

المصدر: أ.ف.ب.