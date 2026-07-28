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   13 صفر 1448   
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    اقتصاد

    أسعار النفط تواصل انخفاضها مع انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران


      واصلت أسعار النفط انخفاضها، الثلاثاء، متراجعة بأكثر من دولار للبرميل، مع تراجع المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في ظل توقف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وظهور مؤشرات على إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين.


      وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.47 دولار، أو 1.66%، إلى 86.89 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 20 تموز/يوليو.


      كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.45 دولار، أو 1.76%، إلى 81.16 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ التاريخ نفسه.


      وجاء ذلك بعدما فقد الخامان نحو 8% من قيمتهما في الجلسة السابقة، إثر تعليق الولايات المتحدة حملتها الجوية ضد إيران مطلع الأسبوع.


      يأتي ذلك عقب حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تجري “محادثات جيدة” مع إيران، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل.


      وقال المحلل في شركة “آي جي”، توني سيكامور، إن الارتياح الناتج عن وجود مخرج للأزمة هدّأ الأسعار وخفف المخاوف المرتبطة بتهديدات الملاحة والمنشآت النفطية، لكنه شدد على أن الوضع لا يزال شديد التقلب.

      المصدر: رويترز

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