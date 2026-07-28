في الضفة الغربية… الاحتلال يقتحم إذاعة “الهدى” في قلقيلية ويغلقها ويصادر محتوياتها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر إذاعة “الهدى للقرآن الكريم” في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت المبنى بعد مداهمته، وصادرت عدداً من محتوياته وتجهيزاته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة، ترافقها جرافة، اقتحمت المدينة قبل أن تداهم مقر الإذاعة، حيث أقدمت على مصادرة معدات من داخل المبنى، من دون الكشف عن طبيعة المواد المصادرة أو مدة قرار الإغلاق.

وعلّقت قوات الاحتلال إشعاراً على مدخل الإذاعة، زعمت فيه إعلانها “هيئة غير قانونية” وإغلاقها بذريعة ما وصفته بـ”دعم الإرهاب”.

ويأتي الاعتداء في ظل استمرار الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر: وكالة الأناضول