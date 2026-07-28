الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 10:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نادي الاسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل نحو 20 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية بينهم امرأة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه بلدة بيوت السياد

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه بلدة بيوت السياد

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان

      في الضفة الغربية… الاحتلال يقتحم إذاعة “الهدى” في قلقيلية ويغلقها ويصادر محتوياتها

      في الضفة الغربية… الاحتلال يقتحم إذاعة “الهدى” في قلقيلية ويغلقها ويصادر محتوياتها