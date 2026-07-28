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   13 صفر 1448   
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    دولي

    تقرير أميركي: البنتاغون وسنتكوم يحجبان بيانات خسائر الحرب على إيران

      كشف تقرير لشبكة ABC News أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تمتنعان عن نشر إحصاءات محدثة حول خسائر الحرب على إيران، وسط تساؤلات بشأن دقة الأرقام الرسمية المعلنة.

      ونقل التقرير عن مصادر عسكرية أن أربعة جنود أميركيين قُتلوا خلال الاشتباكات الأخيرة مع إيران لم تُدرج أسماؤهم ضمن الإحصاءات الرسمية، فيما أزيلت أسماء هؤلاء إلى جانب عشرات الجرحى من سجلات نظام تحليل الخسائر الدفاعية (DCAS)، الذي تعتمد عليه وزارة الدفاع في توثيق خسائرها.

      وأضاف التقرير أن البنتاغون والبيت الأبيض والقيادة المركزية يواصلون الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بشأن حصيلة الخسائر، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع لم تعقد أي إحاطة صحفية حول الحرب منذ أوائل شهر أيار/مايو الماضي، كما توقفت “سنتكوم” عن تزويد وسائل الإعلام بتحديثات دورية حول الخسائر البشرية.

      المصدر: ABC NEWS

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