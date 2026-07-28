الثلاثاء   
   28 07 2026   
   13 صفر 1448   
   بيروت 10:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ضابط استخبارات صهيوني سابق: الحرب على إيران وحزب الله وحماس فشلٌ استراتيجي مدوٍّ

      أقرّ مسؤول استخباري صهيوني سابق بفشل الحرب التي خاضها كيان الاحتلال على إيران وحزب الله وحركة حماس، معتبراً أنها لم تحقق أهدافها الاستراتيجية على مختلف الجبهات.

      وقال العميد في الاحتياط درور شالوم، الرئيس السابق لشعبة الأبحاث في هيئة الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان” والرئيس السابق للقسم السياسي – الأمني في وزارة الحرب، إن الحرب على إيران وحزب الله وحماس تمثل “فشلاً استراتيجياً مدوياً”، وذلك خلال مؤتمر نظمه معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني (INSS) بالتعاون مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

      وأكد شالوم أن الاحتلال أخفق في تحقيق الحسم على مختلف الساحات، مشيراً إلى أن حركة حماس لا تزال قائمة، وأن حزب الله لم يُنزع سلاحه، فيما تواصل إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، وليس حول ملفها النووي، بحسب تعبيره.

      وأضاف أن “على المستوى الاستراتيجي هناك فشلاً واضحاً في جميع الجبهات”، معتبراً أن كيان الاحتلال لم ينجح في تحقيق أهدافه أو فرض الحسم في أي من ساحات المواجهة.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      تقرير أميركي: البنتاغون وسنتكوم يحجبان بيانات خسائر الحرب على إيران

      تقرير أميركي: البنتاغون وسنتكوم يحجبان بيانات خسائر الحرب على إيران

      وفد من “حزب الله” زار المدير العام ل”مؤسسة مياه الجنوب” شاكراً جهوده لدعم صمود الجنوبيين

      وفد من “حزب الله” زار المدير العام ل”مؤسسة مياه الجنوب” شاكراً جهوده لدعم صمود الجنوبيين

      تقرير مصور | نواب حزب الله: السلطة تفرّط بالسيادة وتقدّم تنازلات للاحتلال

      تقرير مصور | نواب حزب الله: السلطة تفرّط بالسيادة وتقدّم تنازلات للاحتلال