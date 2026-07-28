ضابط استخبارات صهيوني سابق: الحرب على إيران وحزب الله وحماس فشلٌ استراتيجي مدوٍّ

أقرّ مسؤول استخباري صهيوني سابق بفشل الحرب التي خاضها كيان الاحتلال على إيران وحزب الله وحركة حماس، معتبراً أنها لم تحقق أهدافها الاستراتيجية على مختلف الجبهات.

وقال العميد في الاحتياط درور شالوم، الرئيس السابق لشعبة الأبحاث في هيئة الاستخبارات العسكرية الصهيونية “أمان” والرئيس السابق للقسم السياسي – الأمني في وزارة الحرب، إن الحرب على إيران وحزب الله وحماس تمثل “فشلاً استراتيجياً مدوياً”، وذلك خلال مؤتمر نظمه معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني (INSS) بالتعاون مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأكد شالوم أن الاحتلال أخفق في تحقيق الحسم على مختلف الساحات، مشيراً إلى أن حركة حماس لا تزال قائمة، وأن حزب الله لم يُنزع سلاحه، فيما تواصل إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، وليس حول ملفها النووي، بحسب تعبيره.

وأضاف أن “على المستوى الاستراتيجي هناك فشلاً واضحاً في جميع الجبهات”، معتبراً أن كيان الاحتلال لم ينجح في تحقيق أهدافه أو فرض الحسم في أي من ساحات المواجهة.

المصدر: قناة العالم