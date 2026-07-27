وفد من “حزب الله” زار المدير العام ل”مؤسسة مياه الجنوب” شاكراً جهوده لدعم صمود الجنوبيين

زار وفد من “حزب الله” برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر مدير عام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر في مكتبه في مدينة صيدا. وضم الوفد عضو لجنة العلاقات في القطاع أحمد الجبيلي.

ووجه الوفد “الشكر والتقدير لادارة المؤسسة وموظفيها وعمالها فردا فردا على جهودهم المخلصة في خدمة أهلنا الصامدين في الجنوب”، بحسب بيان للحزب .

وهنأ الوفد ضاهر على ” سرعة العمل في إعادة التغذية في العدد الأكبر من المناطق التي تعرضت للعدوان الوحشي الإسرائيلي خاصة في المناطق التي تحتوي منشآت ومحطات تغذية مائية تعرضت للتدمير أو لأضرار بالغة أدت إلى توقفها عن العمل”.

كما تم خلال اللقاء البحث في العديد من الخطوات التي من شأنها “تعزيز وتحسين التغذية للمياه في العديد من البلدات في جوار مدينة صيدا حيث تم اتخاذ عدد من الاجراءات الإدارية للتلك الخطوات. كذلك جرى عرض العديد من المشاكل التي تعاني منها المؤسسة بسبب قلة الامكانات وضعفها وكيفية التعاون لحلها مع كافة الجهات الرسمية والأهلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام