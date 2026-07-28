البيت الأبيض: حان الوقت لإنهاء النزاع في أوكرانيا ولقاء ترامب وزيلينسكي سيبحث التسوية

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن”، أن الولايات المتحدة تعتقد أن الوقت قد حان لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال المسؤول، الذي لم تذكر الشبكة اسمه: “حان الوقت لإنهاء النزاع”، وأضاف أن تسوية النزاع في أوكرانيا والمفاوضات بين موسكو وكييف هي على جدول أعمال اللقاء بين الرئيس دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء.

وكان موقع “نيوزماكس” قد ذكر في 25 تموز / يوليو أن ترامب وزيلينسكي سيلتقيان في واشنطن يوم 28 تموز / يوليو. وفي الوقت نفسه، صرح مصدر أوكراني للقناة بأن زيلينسكي مهتم بالسفر إلى الولايات المتحدة، لكن فريقه كان لا يزال ينتظر في ذلك الوقت تأكيدا رسميا من البيت الأبيض لجدول أعمال الرئيس الأمريكي.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب مكالمات واتصالات بين مسؤولين أمريكيين وروس بشأن إمكانية عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي. وكان الرئيس ترامب قد أعلن أنه بدأ ترتيبات لعقد قمة سلام ثنائية بين بوتين وزيلينسكي، لتعقبها قمة ثلاثية يشارك فيها هو شخصياً، وذلك عقب اجتماعه مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين في واشنطن.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن روسيا لا تزال منفتحة على العملية التفاوضية بشأن أوكرانيا، لكنه شدد على أن نظام كييف لا يميل إلى السلام. وسبق أن أعلن الكرملين أن الرئيس بوتين أبلغ نظيره الأمريكي هاتفيا بأنه منفتح على “فكرة” نقل المحادثات المباشرة مع أوكرانيا “إلى مستوى أعلى”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الأطراف للتوصل إلى تسوية.

المصدر: سي ان ان