أسطول الصمود يواصل الإبحار نحو غزة رغم اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ13 سفينة

أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أن “عشرات السفن التابعة له تواصل الإبحار نحو قطاع غزة على الرغم من عمليات الاعتراض التي نفذتها القوات البحرية الصهيونية ضد جزء من السفن، بينها السفينة التي كانت تقل الناشطة السويدية غريتا تونبرع .

وأكد المتحدث باسم الأسطول، سيف أبو كشك، أن “القوات الإسرائيلية اعترضت 13 سفينة كانت تقل حوالي 200 شخص، بينهم نشطاء من إسبانيا وإيطاليا .

وجاءت عملية الاعتراض في الساعة 8:30 مساء الأربعاء، ووصفها المنظمون بأنها “غير قانونية” لأنها تمت في المياه الدولية. كما أشاروا إلى فقدان الاتصال مع عدة سفن أخرى بعد عملية الاعتراض.

أثارت عملية الاعتراض ردود فعل دولية، حيث أدانت حركة حماس ما وصفته بـ”جريمة القرصنة والإرهاب البحري”، بينما وصف وزير الخارجية التركي العملية بأنها “عمل إرهابي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.

كما وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو طرد جميع الدبلوماسيين الصهاينة المتبقين في بلاده رداً على الحادث.

المصدر: وكالات