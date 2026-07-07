شهيدٌ وإصابات بقصف إسرائيلي على خان يونس

استشهد مواطن وأصيب أربعة أطفال على الأقل بجروح – اليوم الثلاثاء- جراء استهداف إسرائيلي في مواصي خان يونس، مع مواصلة قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في مواصي خان يونس ما أدى إلى ارتقاء المواطن محمد عماد أبو طعيمة وإصابة 4 أطفال.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت غربي رفح في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، فيما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بنك القدس على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1072 شهيدا، إضافة إلى 3463 مصابا، إلى جانب تسجيل 799 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,098 شهداء و173,571 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام