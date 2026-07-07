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    لبنان

    الوزير الحجار عرض مع المحافظين الأوضاع العامة في المحافظات

      عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا مع المحافظين في مكتبه في الوزارة، جرى خلاله عرض الأوضاع العامة في مختلف المحافظات، ومتابعة شؤون المناطق وسير العمل فيها.

      واطّلع الوزير الحجار من المحافظين على أوضاع الأهالي في المناطق التي تمكنوا من العودة إليها في الجنوب والضاحية، وأوضاع النازحين الذين لا يزالون في مراكز الإيواء في مختلف المحافظات، طالبا بمتابعة شؤونهم وتأمين حاجاتهم، بالتنسيق مع وحدة ادارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء والأجهزة المعنية. كما اطلع على انتهاء عملية إزالة الخيم من مختلف أنحاء مدينة بيروت. وشدد على ضرورة مواصلة متابعة الأوضاع الميدانية في مختلف المناطق، وتعزيز التنسيق بين المحافظين والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية، بما يضمن حسن سير العمل، والحفاظ على النظام العام، والاستجابة السريعة لحاجات المواطنين.

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