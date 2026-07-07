الاحتلال يهدم منزلين في قرية شقبا غربي رام الله

بدأت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، بهدم منزلين قيد الإنشاء في بلدة شقبا غربي رام الله بدعوى عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت منطقة العطاري بقرية شقبا، وشرعت بهدم المنزلين.

وتُعد منطقة العطاري من أكثر المناطق استهدافًا، حيث تعرضت خلال الأشهر الماضية لهدم أكثر من 15 منشأة، شملت منازل مأهولة، وأخرى قيد الإنشاء، وجدرانًا استنادية.

وفي الـ 24 مايو الماضي هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الله عبد الغني ثابت، المكوّن من طابق واحد، والمقام على مساحة دونم، ويضم غرف معيشة، وبركة سباحة، واسطبلا للخيل، في قرية شقبا.

وخلال ذات الشهر هدمت قوات الاحتلال(42) منزلاً ودمرت (303) من ممتلكات المواطنين في الضفة الغربية.

ومنذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023 شهدت الضفة الغربية، تنفيذ قوات الاحتلال (1969) عملية هدم لمنازل و(8382) تدمير ممتلكات.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام